Proteção Civil alerta para cheias e derrocadas nos próximos dias devido a chuva forte e constante

A Proteção Civil alertou, esta segunda-feira, para a possível ocorrência de cheias e deslizamento de terras devido à previsão de chuva persistente e "por vezes forte", nos próximos de dias, em especial nas regiões do Norte e Centro.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) faz referência à previsão, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, de chuva intensa e avisa que poderão ocorrer inundações em zonas urbanas, cheias, deslizamentos e derrocadas motivados pela infiltração da água, “podendo ser potenciados pela remoção do coberto vegetal na sequência dos incêndios rurais, bem como o arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos ou desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas por causa de episódios de vento forte”, lê-se no comunicado.

Segundo a ANEPC, “os acumulados nas próximas 72 horas vão ser mais expressivos nas bacias do Minho, Lima, Cávado, Ave, Tâmega, Paiva, Vouga, Mondego e Douro, podendo ocorrer variações significativas dos níveis hidrométricos nas zonas historicamente mais vulneráveis”.

Assim, a Proteção Civil recomenda a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais, fixação de estruturas soltas e especial cuidado na circulação junto de áreas arborizadas e em zonas ribeirinhas, em particular nas zonas historicamente mais vulneráveis.