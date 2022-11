Viana do Castelo. Encontrado cão ferido e subnutrido, dona constituída arguida

Elementos do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) do Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Viana do Castelo prenderam uma mulher, de 36 anos, no passado dia 11 de novembro, por suspeita de maus-tratos a animais de companhia. O cão foi recolhido para o canil.

Em comunicado, a GNR explica que foi detetado "um canídeo, de porte médio, em estado de subnutrição e apresentava feridas em algumas partes do corpo".

O animal "não estava identificado eletronicamente (chip), não possuía vacinação antirrábica obrigatória e não estava registado".

A mulher foi constituída arguida e o caso foi remetido para a alçada do Tribunal de Judicial de Viana do Castelo.