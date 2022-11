MEO. Primeiro operador em Portugal a entrar no mundo virtual

PUB

A chamada ‘nova geração da Internet’, a Web3, chegou ao MEO. Num momento em que o mundo real e o mundo virtual se cruzam cada vez mais, o MEO embarcou numa experiência imersiva e inaugurou um novo espaço virtual, totalmente inovador e revolucionário, que marca a entrada da marca no metaverso.

A inauguração deste novo espaço, acessível a todos os consumidores, inaugura uma nova era no setor das comunicações eletrónicas. O MEO é o primeiro operador em Portugal a embarcar nesta viagem tecnológica, que visa responder a duas necessidades: a experimental e a humana, proporcionando novas experiências e proporcionando novas relações virtuais a todos os consumidores.

Qualquer utilizador pode aceder, através de um computador, tablet ou smartphone, ao metaverso do MEO, desenvolvido na plataforma Spatial em parceria com a agência de inovação portuguesa, Instinct.

A ligação é feita através da página web meo.pt/metaverso. Adicionalmente, os utilizadores que disponham de equipamentos de realidade virtual também poderão aceder a este espaço de uma forma ainda mais imersiva.

Ao entrar no metaverso do MEO, o utilizador pode criar o seu próprio avatar, através de uma fotografia ou de um configurador, com possibilidade de escolher os detalhes do cabelo, olhos, boca, tom de pele, entre outros).

O ponto de partida é uma praça central, que ao longo de toda a experiência irá dar acesso a vários espaços, tais como uma pop-up store MEO, funcionando como um ponto de atendimento ao cliente; um anfiteatro, para a realização de várias iniciativas e encontros; a Casa MEO, um showroom virtual com os produtos e serviços da marca, constituída por uma sala, decorada com obras de arte de João Noutel, pertencentes à Fundação Altice, uma cozinha, uma lavandaria e três quartos.

Ainda dentro da Casa MEO é possível observar-se alguns quadros expostos, criados com inteligência artificial, e com forte ligação aos cinco sentidos da marca: Sente, Ouve, Vê, Saboreia e Inspira.

Nova loja MEO Picoas

O lançamento do novo espaço MEO no metaverso realizou-se no âmbito da inauguração da nova loja MEO, localizada no Edifício Sede da Altice Portugal, em Picoas. Com um novo conceito de proximidade, sem barreiras físicas entre os clientes e os profissionais de atendimento, e com condições logísticas orientadas para a experimentação, a nova loja MEO foi redesenhada para melhorar a vida dos portugueses e das suas famílias.

O novo espaço, com 280 metros quadrados, integra-se na aposta da Altice Portugal na melhoria da experiência de todos os seus clientes através da modernização da sua rede de lojas físicas. A mais recente loja própria do MEO não dispõe de balcões de atendimento a separar quem atende de quem é atendido, promovendo assim um serviço mais próximo e emocional, vocacionado para adaptar a experiência de cada cliente aos seus padrões de consumo e modo de vida.

Caracterizada por uma componente eminentemente tecnológica, a nova loja comporta suportes digitais de última geração para divulgação e promoção de campanhas de comunicação do MEO, em linha com as mais avançadas tendências de comunicação do setor das telecomunicações a nível internacional.

No seguimento da estratégia da marca, e estando a par das tendências do mercado, o MEO é o primeiro operador a dotar a sua nova loja MEO de Picoas com um moderno sistema de métrica de retalho, que permite medir a atratividade dos diferentes equipamentos da loja. A par desta tecnologia inovadora, que visa antecipar necessidades, melhorar a qualidade do serviço e a experiência do cliente ou visitante, o MEO apresenta também o seu novo parceiro exclusivo, a empresa dinamarquesa Bang & Olufsen, um dos maiores ícones mundiais em design e tecnologia de alta qualidade no segmento de áudio e vídeo. Os produtos vão passar a integrar o portefólio de soluções disponíveis nas lojas físicas e online do MEO.

A nova loja MEO tem também à sua disposição equipamentos de realidade virtual para que os visitantes que queiram descobrir o novo mundo MEO no metaverso o possam fazer tendo a melhor experiência de sempre. Em parceria com a Samsung, a nova loja MEO oferece ainda uma mesa de experienciação exclusiva com foco no ecossistema da marca e na sua aplicabilidade.

“Edifício tão icónico para nós”

Para Ana Figueiredo, presidente executiva da Altice Portugal é com “satisfação” que se reinaugura o novo espaço “num edifício tão icónico para nós, como é o edifício de Picoas, e que marca a história das telecomunicações em Portugal”, lembrando que o dia ficou também marcado pelo lançamento do MEO no metaverso. “Somos o primeiro operador, a nível nacional, a estar presente nesta plataforma. Mas as novidades não ficam por aqui: nesta nova loja estamos também a lançar um conjunto de inovações ao nível do retalho, que nos orgulhamos de sermos pioneiros a nível nacional”, adiantou. “Este é sem dúvida um motivo de orgulho e um motivo de celebração para a Altice e para o MEO”.

Já João Epifânio, administrador para o segmento de consumo da altice Portugal, defende que o lançamento do novo espaço MEO “é um grande motivo de orgulho”. E sublinha: “Somos líderes em todas as áreas e segmentos decorrente da nossa capacidade de inovar e surpreender. Hoje damos mais um passo no sentido do futuro ao inaugurar esta loja física que dispõe da mais moderna tecnologia de retalho a nível mundial, que permite, por exemplo, medir o nível de atratividade da experimentação dos diferentes equipamentos expostos e nos permite otimizar a experiência de Cliente”.

Para Carlos Oliveira, que lidera a direção da Rede de Distribuição, a loja tem ”uma imagem fantástica, virada para a cidade”, deixando uma palavra de agradecimento a todos os que mantêm as lojas em funcionamento todos os dias.

Por fim, Francisco Matos Chaves, direção digital Altice Portugal, explica que o MEO no metaverso é um espaço aberto a todos, não apenas aos clientes. “A nossa ideia é que todos os portugueses possam aprender com o MEO, descobrir o que é isto de uma nova Web, a Web3 (uma Web a três dimensões e as duas potencialidades)”. E destaca que, apesar de ainda estarmos “nos ‘early days’, já conseguimos ter aqui um vislumbre do que é que vai ser este futuro da internet: mais imersiva, mais colaborativa e com outro nível de engagement. Acredito que isto vai ser um futuro cheio de novas experiências e de inovação”.