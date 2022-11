Reino Unido. Quase 400 crianças foram infetadas com HIV depois de receberem transfusões de sangue

A BBC News revelou na quinta-feira que 380 crianças com hemofilia e outras doenças do sangue foram infetadas com HIV durantes tratamentos realizados no Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS), nas décadas de 70 e 80.

Os dados que agora surgem fazem parte de uma investigação pública, que já era conhecida, e dá conta que, entre 1970 e 1991, 1.250 pacientes com doenças de sangue contraíram o vírus na sequência do Fator VIII, um tratamento considerado inovador, que substituía a proteína de coagulação que faltava no sangue. Sabe-se agora que um em cada três infetados eram crianças.

Em agosto deste ano, o governo britânico anunciou que ia começar a ressarcir as vítimas com 100 mil euros, assim como os companheiros daqueles que acabaram por morrer da doença. Apesar de as indemnizações terem começado a ser pagas este mês, nem os pais enlutados nem os orfãos estão abrangidos pelo acordo.

Apesar disto, espera-se que, quando o inquérito estiver concluído, no próximo ano, todos os que foram afetados sejam indemnizados.

Ainda segundo a BBC, cerca de metade dos infetados morreu antes sequer de ter acesso a medicamentos antirretrovirais.

Além daqueles que foram contagiados com HIV, suspeita-se que nesses mesmos anos dezenas de milhares de outras pessoas foram expostas à hepatite C - que pode causar insufiência hepática e cancro - por terem sujeitas ao mesmo tratamento e transfusões de sangue.

Nessa altura, o Reino Unido não era autossuficiente em produtos sanguíneos, pelo que recorria, frequentemente, a importações dos Estados Unidos da América (EUA), sendo que, cada lote, era constituído por plasma sanguíneo de milhares de dadores e bastava um deles ter HIV para o vírus ser transmitido.

As empresas farmacêuticas norte-americanas que forneciam os lotes terão pago a alguns grupos de risco, como reclusos e toxicodependentes, para se tornarem dadores, estando alguns deles infetados.