Administração de centro hospitalar do Algarve coloca lugar à disposição após troca de cadáveres

Os membros do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) anunciaram esta segunda-feira que colocaram os seus cargos “à disposição” após uma troca de cadáveres, fazendo com que um deles fosse “indevidamente” cremado.

"O Centro Hospitalar Universitário do Algarve abriu um inquérito interno, depois de ter sido detetada uma falha grave na morgue, ocorrida no passado dia 03 de novembro, que gerou uma troca na identificação dos corpos de dois doentes falecidos no Hospital de Faro", lê-se no comunicado enviado às redações.

O centro hospitalar – composto pelas unidades de Faro, Portimão e Lagos – explica que a situação "levou a que um dos corpos fosse indevidamente recolhido pela agência funerária para cremação, tendo esta já ocorrido".

Como consequência, o conselho de administração do CHUA "colocou os seus cargos à disposição", pode ler-se no mesmo texto.

A direção já informou as famílias. "Lamentamos este grave incidente e às famílias afetadas apresentamos as mais profundas desculpas e condolências, acompanhando-as neste momento de dor, agravado pela perturbação das exéquias dos seus entes queridos", prossegue a nota.