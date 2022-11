Francesco Bagnaia é o novo campeão do Mundo de Moto GP

Francesco Bagnaia conquistou, este domingo, o título de campeão do Mundo de Moto GP. O italiano acabou o último Grande Prémio, que se realizou em Valência, no nono lugar, mas foi o suficiente para superar Fábio Quartararo. Já o português Miguel Oliveira terminou a corrida em quinto lugar, naquela que foi a última corrida pela KTM.

Embora tivesse 23 pontos de liderança, Quartararo tinha as contas complicadas para conseguir conquistar o título. Acabou a corrida à frente de Bagnaia, na quarta posição, mas não colocou em causa a conquista do título para o italiano.

Contudo, a prova foi ganha pelo espanhol Alex Rins (Suzuki), que deixou o sul-africano Brad Binder (KTM) em segundo, a 0,396 segundos, com o compatriota Jorge Martin (Ducati) em terceiro, a 1,059 segundos.

Ao partir do 14º posto, Miguel Oliveira foi ultrapassando vários corredores, terminando a corrida no quinto lugar, à frente do novo campeão do Mundo. Na próxima temporada, o Falcão vai juntar-se à equipa satélite da Aprilia, a Aprilia RNF.