Manuel Neuer revela ter cancro da pele

O guarda-redes do Bayern Munique e da seleção alemã, Manuel Neuer, revelou, esta quarta-feira, ter um cancro de pele, tendo sido operado por três vezes.

A revelação foi feita numa publicação na rede social Instagram, que dá a conhecer o lançamento de uma linha de produtos de cuidados e proteção de pele - vegan, sem microplásticos e sem fragrâncias -, chamada "Newkee", em conjunto com a tenista Angelique Kerber.

"Ambos temos uma história muito pessoal quando se trata de doenças de pele. Angelique tem hiperpigmentação causada pela exposição solar, enquanto no meu caso é um cancro de pele que já tive de operar três vezes", escreveu Neuer na publicação.

"É por essa razão que temos um cuidado especial em não comprometer quando se trata de proteção solar: porque eu treino sempre ao ar livre e também gosto de passar o meu tempo livre na natureza", afirmou.

O guardião alemão de 36 anos não disse se ainda está a lutar contra o cancro nem pormenores sobre as cirurgias, que, por exemplo, o tenham levado a afastar-se dos relvados durante um determinado tempo.

Segundo a Eurosport, o guarda-redes já tinha levantado algumas suspeitas sobre uma eventual doença de pele quando, no ano passado, apareceu em público com uma ligadura na cara.

Neuer tem estado ausente de todas as competições desde o início de outubro devido a um lesão no ombro. A sua presença no Mundial do Qatar é uma dúvida, pelo que Hansi Flick poderá ser convocado para a seleção alemã para substituir Neuer caso não esteja totalmente apto ou para ser titular da baliza.