Gazprom. Exportação de gás diminui 42,6 %

A Gazprom exportou menos 42,6% gás entre janeiro e outubro, em relação ao mesmo período de 2021 para países não pertencentes à Comunidade de Estados Independentes (CEI) pós-soviética, entre eles os europeus.

“Durante os primeiros dez meses do ano, a procura mundial caiu mais de 40 mil milhões de metros cúbicos., em que 85% desta redução corresponde aos 27 países da UE”. revelou ainda.

De acordo com a Gas Infrastructure Europe (GIE), as reservas de gás nas instalações de armazenamento subterrâneo da Europa foram reabastecidas em 68,6 bilhões de metros cúbicos em 30 de outubro, mas a Gazprom diz não garantir que a Europa passará com segurança pelo outono e inverno.