Ronaldo não está a saber envelhecer com dignidade

A novela já tem uns meses, mas ontem ganhou outros contornos de dramatismo. A antiga estrela principal do elenco não aceita que a vida não pára e fez mais uma birrinha, desta vez faltando ao respeito aos colegas, ao treinador e aos adeptos. Cristiano Ronaldo, o melhor marcador da história das seleções e várias vezes considerado o melhor jogador do mundo, não aceita o passar dos anos e está a desfazer a imagem que tanto lhe custou a construir: de um atleta exemplar, o primeiro que chegava aos treinos e o último a sair. Aquele que era um chato quando convidava os amigos para jantar em casa e só lhes dava comida saudável, além de bebidas sem álcool, como já o disseram vários amigos que com ele partilharam os balneários dos diferentes clubes que representou.

Para não ir mais atrás, aos tempos da Juventus, o craque português decidiu que não queria fazer a pré-época com o Manchester United na convicção de que surgiria um grande clube interessado nele, e que estivesse na Liga dos Campeões. Não só não apareceu, como se soube que foram vários os treinadores que recusaram a sua contratação.

Apesar dessa birra – que acabou por prejudicar o seu atual desempenho – Ronaldo não mostrou em quase nenhum jogo deste ano que merece ser titular indiscutível no Manchester United e na própria seleção, onde num dos jogos fez com que Portugal jogasse com menos um, tal a sua apatia. É certo que levanta muito os braços a protestar com os colegas, mas devia era protestar consigo próprio. Com a atitude no jogo do Tottenham, em que quando percebeu que não ia ser utilizado, ao minuto 87, foi para os balneários sem esperar pelo apito final, Ronaldo provou que não está a saber envelhecer com dignidade, manchando uma brilhante carreira, em que deu tantas alegrias aos portugueses.

Ontem, a imprensa especializada dava conta de que Ronaldo foi afastado da equipa e que se treinará à parte dos restantes colegas, isto a um mês do início do Campeonato do Mundo. No crepúsculo da sua carreira, Ronaldo devia ser melhor aconselhado, pois não faz qualquer sentido sair pela porta das traseiras, quando o devia fazer pela porta grande e em ombros – jogando 45 minutos, 10 ou 90.

P. S. O castigo agora aplicado ao craque português até pode jogar a seu favor para o Campeonato do Mundo, já que dificilmente se lesionará e poderá preparar-se para estar na melhor forma para a prova mais importante do mundo do futebol. Ironias da vida...