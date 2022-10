Concerto dos Coldplay na Argentina será transmitido em direto nos cinemas portugueses

No final deste mês, a banda Coldplay, encabeçada por Chris Martin, vai subir ao palco de um estádio em Buenos Aires, e os fãs portugueses terão a oportunidade de assistir a todas em 14 salas de cinema portuguesas NOS, de norte a sul do país e ilhas.

O espetáculo marcado para o dia 29 de outubro está inserido na mesma digressão ‘Music of the Spheres’ que a banda britânica trará a Portugal em 2023.

Os bilhetes para assistir ao concerto de Buenos Aires custam 14 euros e já podem ser adquiridos nas bilheteiras ou nas plataformas digitais dos cinemas nacionais.

A primeira sessão decorre às 15h30 e a segunda às 19h, nas seguintes salas: Alma Shopping, Almada Forum, Amoreiras, Braga Parque, CascaiShopping, Forum Algarve, Forum Madeira, Glicínias Plaza, Mar Algarve Shopping, NorteShopping, Oeiras Parque, Palácio do Gelo, Tavira Plaza e Vasco da Gama.

O concerto será filmado pelo realizador Paul Dugdale, que já registou concertos de Adele, Rolling Stones ou Harry Styles.