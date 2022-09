Chanceler alemão testa positivo à covid-19

O chanceler alemão testou positivo à covid-19, anunciou esta segunda-feira o porta-voz do governo alemão, acrescentando que o chefe do governo se encontra apenas com sintomas ligeiros.

Olaf Scholz é o segundo líder na União Europeia (UE) a ser infetado com o novo coronavírus no espaço de poucos dias, tendo Pedro Sanchéz - líder espanhol - anunciado no domingo que tinha testado positivo, apesar de estar assintomático.

Em comunicado, a chancelaria afirmou que as reuniões agendadas para esta semana tinham sido canceladas e que Scholz "quer marcar presença em reuniões internas e com as reuniões agendadas com os ministros estatais virtualmente".

No domingo, o chanceler esteve em Abu Dhabi, onde reuniu com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, e com o chefe de Estado do Qatar, o emir Tamim bin Hamad.

Scholz manter-se-á isolado na residência oficial do chanceler.