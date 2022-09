Idoso que tentou matar a mulher à facada no Barreiro fica em prisão preventiva

O idoso que tentou matar a mulher à facada no Barreiro, esta quinta-feira, ficou em prisão preventiva decidiu o juiz do tribunal do Barreiro.

O homem tentou matar a mulher, de 78 anos, mas a PSP do Barreiro evitou a situação e salvou a vítima, que ficou com vários golpes de faca, sobretudo na cabeça, peito e numa mão.

O agressor ameaçou cometer suicídio quando dos agentes chegaram, mas estes acabaram por conseguir controlá-lo.

Os polícias controlaram a hemorragia da vítima até à chegada do INEM e dos bombeiros, foi depois levada para o hospital, tendo ficado internada mas já sem a vida em risco.