Aeroporto de Lisboa. PJ detém homem com 12 mil doses de cocaína no corpo

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens, indiciados por tráfico droga, no Aeroporto de Lisboa.

A ação permitiu "a apreensão de considerável quantidade de cocaína, que um dos suspeitos transportou, desde um país da América do Sul para Lisboa, no interior do organismo com o propósito de proceder à sua posterior entrega ao outro detido", lê-se num comunicado das autoridades.

A Polícia Judiciária fez saber que “caso chegasse aos circuitos de distribuição, a cocaína apreendida seria suficiente para a composição de pelo menos 12 mil doses individuais”.

Os arguidos, de 22 e 40 anos de idade, ambos estrangeiros, já foram presentes a primeiro interrogatório, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.