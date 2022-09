Rússia. Casa de magnata próximo de Putin revistada pelas autoridades alemãs

Várias residências do oligarca russo Alisher Usmanov, próximo de Vladimir Putin, foram esta quarta-feira alvo de buscas por parte das autoridades alemãs sendo que, em causa, estarão suspeitas de violação das sanções aplicadas pelo Ocidente e de lavagem de dinheiro.

De acordo com a agência de notícias AFP, cerca de 250 agentes do Departamento Federal de Investigação Criminal (BKA na sigla em alemão) e da polícia fiscal participaram na operação que teve lugar na Baviera, no sul do país, em Baden-Württemberg, no sudoeste, em Schleswig-Holstein, e em Hamburgo, no norte.

Além das 24 propriedades, foram interrogadas outras 24 pessoas, por serem suspeitas de terem participado num "esquema".

Através de um comunicado, o gabinete do procurador-geral de Frankfurt adiantou que as incursões tinham como alvo um empresário russo suspeito de ter usado a sua "extensa e complexa rede de empresas" para disfarçar as origens de várias transações de fundos entre 2017 e 2022, não mencionando, contudo, o nome de Usamanov.

Aos 69 anos, o ex-presidente da Federação Internacional de Esgrima é suspeito de ter contratado uma empresa de segurança para monitorizar os seus bens imobiliários com os fundos congelados devido às sanções impostas pela União Europeia (UE), a 28 de fevereiro, após o início da ofensiva russa na Ucrânia, tendo, desse modo, violado a proibição de utilizar essas quantias.