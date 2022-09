Chega. Um partido para a Direita ou uma muleta para o PS?

O Chega chegou a terceira força política no Parlamento e pretende afirmar-se como partido sem o qual o centro-direita e a direita não conseguirão constituir-se como alternativa à esquerda no poder. Esse é o objetivo assumido por André Ventura. Mas o partido, fundado há pouco mais de três anos, não tem quadros. E passou os poucos anos da sua história em guerras internas sucessivas, com congressos atrás de congressos e demissões atrás de demissões, incluindo do seu líder, que já por diversas vezes se sujeitou ao escrutínio dos seus militantes.

É certo que conta com outras personalidades reconhecidas nas alas mais à Direta da sociedade portuguesa, como Diogo Pacheco de Amorim, rotulado de ‘ideólogo’ do partido liderado por André Ventura, que ganhou popularidade através do comentário televisivo na CMTV e quando concorreu pelo PSD (o CDS acabou por roer-lhe a corda) à presidência da Câmara de Loures.

Para muitos, é na falta de quadros que o Chega tem o seu maior handicap, sendo que o próprio Ventura, em entrevista ao Nascer do SOL, chegou a admitir temer estar a criar um “monstro” que ele próprio poderá não conseguir controlar.

E é essa também a explicação que muitos encontram para as ‘dores de crescimento’ que o partido tem sentido nos últimos tempos: a mais recente prendeu-se com o ‘desentendimento’ entre Gabriel Mithá Ribeiro, que se demitiu em agosto do cargo de vice-presidente do partido, e André Ventura, líder do Chega. É certo que, semanas depois, Mithá Ribeiro e Ventura se reconciliaram, mantendo-se o primeiro como deputado, mas as fraturas internas do partido são cada vez mais evidentes. O desentendimento entre ambos teve origem numa discussão numa reunião da bancada parlamentar em que um deputado do partido, Bruno Nunes, partiu para a agressão física a Mithá Ribeiro. Este esperou por uma manifestação de solidariedade do líder e, perante o silêncio, bateu com a porta publicamente.

