Deslizamento de terras em Manteigas deixa "cenário de destruição"

A chuva que se fez sentir durante a madrugada desta terça-feira provocou deslizamentos de terras e detritos nas áreas ardidas da Serra da Estrela, tendo causado danos na freguesia de Sameiro, em Manteigas.

De acordo com uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda à agência Lusa, o alerta para um movimento de massas (deslizamento de terras) terá sido dado pelas 3h48 na freguesia do Sameiro, concelho de Manteigas, distrito da Guarda.

Devido à chuva que caiu com grande intensidade nas áreas que, em agosto deste ano, foram destruídas pelos incêndios que assolaram a Serra da Estrela, ocorreu um movimento de terras, tendo os detritos seguido "para o leito do rio [Zêzere] que ficou alagado", avançou a mesma fonte.

Segundo Fábio Massano, presidente da Câmara Municipal de Manteigas, as condições climatérias anunciadas fizeram com que a autarquia tomasse a decisão de encerrar preventivamente a via ER 388, na Serra da Estrela.

O anúncio foi feito esta manhã através de uma publicação no Facebook, na qual o autarca adiantou que estava no terreno desde as 3h20, hora apartir da qual ativou "o Plano de Emergência Municipal (a ratificar posteriormente), para poderem ser mobilizados vários meios municipais, da freguesia, bombeiros, sapadores, GNR e, principalmente, de civis, que, neste momento, efetuam trabalhos conjuntos de desobstrução de canais, vias e habitações sob a orientação da Proteção Civil".

O autarca afirma que "os danos são enormes, várias viaturas foram arrastadas pela força da água, há casas e negócios afetados, estradas, iluminação pública, infraestruturas de água e saneamento, equipamentos desportivos e lúdicos, entre outros", não havendo, contudo, informações acerca de feridos ou desaparecidos.