Kate Middleton partilha palavras do filho de quatro anos depois da morte da bisavó

Este fim de semana, Kate Middleton, o príncipe William, o príncipe Harry e Meghan Markle conversaram com várias pessoas que se encontravam do lado de fora do Casteo de Windsor, em Inglaterra, para prestar homenagem à falecida rainha Isabel II.

Segundo a impresa internacional, enquanto conversava com alguns populares, Kate Middleton, mãe de Louis, de quatro anos, Charlotte, de sete, e George, de nove, terá revelado algumas palavras do filho mais novo após a morte de da bisavó.

"Pelos menos a vovó está agora com o bisavô", terá dito o menino, de acordo com o The Sunday Times.

Recorde-se que a rainha Isabel II morreu na quinta-feira, 8 de setembro,aos 96 anos, tendo o marido, o príncipe Filipe, morrido no ano passado, aos 99 anos.