No final do primeiro semestre de 2022 teve lugar o XVII Fórum de Auditoria Interna organizado pelo Instituto Português de Auditoria Interna (IPAI), e uma vez mais, num formato on-line, o que permitiu a participação de várias centenas de profissionais, incluindo de países europeus, africanos e da américa do sul, pertencentes a um vasto leque de sectores de atividade económica. Este Fórum continua a ser um dos mais importantes e participados eventos anuais do IPAI - entidade profissional sem fins lucrativos, criada em 1992, que representa a profissão de Auditor Interno e promove a associação, formação e certificação de todos os profissionais e estudiosos de Auditoria Interna, sendo também a entidade que representa em Portugal o Institute of Internal Auditors (IIA), fundado em 1941, nos Estados Unidos da Améria.

O evento deste ano contou com dois painéis de debate. No primeiro painel discutiu-se o papel da Auditoria Interna relativamente ao ESG (Enviromental, Social and Governance), onde foram abordados os seguintes temas:

• ESG e a Auditoria Interna, apresentado pela Dr.ª Laura Santos (GALP);

• Sustentabilidade e a Auditoria Interna, apresentado pela Dr.ª Raquel Azevedo (PLMJ);

• Ambiente e Social e a Auditoria Interna, apresentado pelo Dr.º Hugo Domingos (REN).

No segundo painel, onde assumi o papel de Moderador, discutiram-se temas atuais e muito importantes para as áreas de controlo interno das organizações: os Novos Regimes Gerais de Prevenção da Corrupção e de Proteção de Denunciantes de Infrações, com a participação de dois convidados especiais:

• Novo Regime de Geral de Prevenção da Corrupção e o seu impacto na estrutura e funcionamento das organizações, apresentado pela Dr.ª Sofia Pimentel (Banco de Portugal);

• Novo Regime Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações, apresentado pelo Dr.º Patrick Simões (Observatório de Economia e Gestão de Fraude).

O próximo evento a organizar pelo IPAI será a XXIX Conferência Anual de Auditoria Interna que, contará com um leque de oradores multidisciplinares, e versará, como sempre, outros temas conexos com a Auditoria Interna, tais como o Governo das Sociedades, a Conduta das Organizações e dos Profissionais, o Papel dos Reguladores e Legisladores, o Combate ao Fenómeno da Fraude e o Papel das novas Tecnologias. Save the Date: 24 de Novembro de 2022.

Paralelamente, o IPAI disponibiliza a todos os seus associados e auditores Internos um vasto plano anual de Formação Profissional, de acordo com as orientações do IIA e contemplando as temáticas mais recentes e importantes para os profissionais das áreas de controlo Interno.