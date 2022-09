'Soy Georgina' vai regressar. Namorada de Cristiano Ronaldo fala da perda do filho na segunda temporada da série

'Soy Georgina', a série da Netflix sobre a vida da companheira de Cristiano Ronaldo, vai ter uma segunda temporada.

Ainda não há data de estreia mas a imprensa espanhola adianta que "a segunda temporada será lançada em breve". Alguns jornalistas, aliás, já tiveram a oportunidade de ver algumas das imagens dos novos episódios.

"Este ano vivi o melhor e o pior momento da minha vida em instantes. Um pedaço do meu coração voou e eu perguntei-me como seguir em frente. A resposta estava mais perto do que pensava. Olhei nos olhos dos meus filhos e vi ali a única maneira de fazer isto, estando todos unidos", recordou Georgina Rodríguez perante as câmaras.