Site do Governo do Japão alvo de ataque informático por grupo pró-Rússia

O site do Governo do Japão foi esta terça-feira alvo de um ataque informático levado a cabo pelo grupo de 'hackers' pró-russos "Killnet", tendo ficado inativo por várias horas. Foi também atacado o portal dos impostos autárquicos, a cargo do Ministério do Interior e Comunicações.

O grupo de piratas informáticos publicou, mais tarde, uma mensagem na rede social Telegram na qual assume a responsabilidade do ciberataque, conta a agência de notícias japonesa Kyodo.

O ataque em questão foi um DDoS, operação que por regra visa afetar empresas e organizações que oferecem serviços pela internet, na qual os responsáveis enviam solicitações a um 'site' para exceder a sua capacidade de resposta e impedir o seu normal funcionamento.