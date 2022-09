Duas pessoas foram detidas pela ASAE por especulação na venda de bilhetes para concerto dos Coldplay

Duas pessoas foram detidas, em flagrante delito, por crime de especulação, ao colocarem à venda bilhetes para o concerto dos Coldplay por preços entre os 250 e os 350 euros, “num total especulado superior a 1.100 euros”.

As detenções ocorreram através de uma operação de investigação e vigilância encetada pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) para verificar a especulação nos preços disponibilizados online para a aquisição dos bilhetes para o concerto da banda britânica, que acontecerá em maio do próximo ano.

“Como resultado desta ação procedeu-se, até ao momento, à detenção de dois indivíduos, em flagrante delito, pela prática do Crime de Especulação, tendo sido apreendidos 6 bilhetes para o evento com valores unitários faciais de € 90,00 e € 150,00, que se encontravam a ser transacionados por valores que oscilam entre € 250,00 e € 350,00, num total especulado superior a € 1.100,00”, detalhou a ASAE em comunicado enviado esta sexta-feira ao Nascer do Sol.

Um dos arguidos já foi presente a Tribunal, tendo sido aplicada a “suspensão provisória do processo” e a condenação de “uma pena de prisão suspensa de 6 meses e € 500,00 de multa”, adiantou a autoridade.

“A ASAE alerta os consumidores que devem evitar a aquisição de bilhetes acima do seu valor oficial, uma vez que essa venda constitui um Crime de Especulação, punido com pena de prisão de 6 meses a 3 anos”, assinalou na mesma nota.