Eleições em Angola. MPLA vence com 51,17% e UNITA em segundo lugar com 43,95%

Foram divulgados os resultados finais das eleições em Angola. A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) deste país confirmou, esta segunda-feira, que o MPLA, partido que está no poder há 47 anos, foi o vencedor com 51,17%, o que corresponde a 124 depurados eleitos para o parlamento angolano. Ou seja, mais de três milhões de angolanos votaram no partido de João Lourenço.

Logo de seguida, ficou a União Nacional para Independência Total de Angola (UNITA), com 43,95% dos votos e 90 deputados. Mais de dois milhões de angolanos votaram no partido de Adalberto Costa Júnior, reforçando assim o seu lugar na liderança da UNITA.

Contudo, neste ato eleitoral foi registada uma taxa de abstenção de 55,18%, significando quase oito milhões de angolanos que decidiram não votar. Do total de 14.399.391 milhões de eleitores, votaram apenas “6.454.109 eleitores”, ou seja, 44,82% votos contabilizados, ao passo que 55,18% não apareceu nas urnas para exercer o seu direito ao voto, explicou o presidente da CNE, Manuel Pereira da Silva.

De sublinhar que os dados finais são das 26.488 mesas de votos, distribuídas nos 164 municípios, 18 províncias do país, bem como no exterior de Angola.

Agora, com o apuramento oficial, os concorrentes ou seus mandatários terão 72 horas para interpor recurso junto do Tribunal Constitucional.

Confira a lista dos resultados finais:

PHA – com 63.749 votos (1,02%) - elege dois deputados

P-NJANGO – com 26.867 votos (0,42%) - não elege nenhum deputado

UNITA – com 2.756.786 votos (43,95%) – elege 90 deputados

FNLA – 66.337 votos (1,06%) - elege dois deputados

CASA-CE – com 47.446 votos ( 0,76%) – não elege nenhum deputado

APN – 30.139 votos (0,48%) – não elege nenhum deputado

PRS – com 71.351 votos (1,14%) – elege dois deputados

MPLA – 3.209.429 votos (51,17%) – elege 124 deputados