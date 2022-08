Álvaro Beleza. "Portugal podia ser a Califórnia da Europa mas tem um problema de ambição"

Para o presidente da SEDES – Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, Portugal tem de ter a ambição de crescer mais economicamente e se o desafio era duplicar o Produto Interno Bruto (PIB), agora é ainda maior: triplicar. Aliás, foi este o mote para lançar o livro Ambição: Duplicar o PIB em 20 anos, que dá respostas aos desafios das mais variadas áreas, da economia à justiça, passando pela educação e pela saúde, entre outras. A obra vai ser lançada a 1 de setembro, mas Álvaro Beleza levanta o véu em relação a algumas das questões abordadas. Uma das medidas que propõe, por exemplo, é a diminuição significativa da carga fiscal.

Professor universitário e diretor de serviço no hospital de Santa Maria, faz também um raio-x ao setor da saúde e deixa uma garantia: “Temos de adaptar o sistema de saúde todo: público, privado, social, mas, ao mesmo tempo, o Estado não pode ir à falência”. Ao mesmo tempo defende que “o diagnóstico do sistema nacional de saúde está feito, é preciso melhorar, mas sem rutura. É preciso fazer mudanças graduais”.

Militante do Partido Socialista, assume-se como liberal, mas prefere estar longe das intrigas políticas. Em relação ao novo líder do PSD, que em tempos alertou para a necessidade de ser carismático, garante que “os líderes carismáticos só se veem quando ganham eleições”.

A SEDES vai lançar a 1 de setembro um livro com “receitas” para duplicar o PIB em 20 anos...

Esse é o título do livro Ambição: Duplicar o PIB em 20 anos. Na comemoração dos 50 anos da SEDES, a 4 de dezembro de 2020, na Fundação Calouste Gulbenkian, disse que iríamos publicar um livro com as conclusões do congresso.

Organizámos grupos de trabalho e dei como tarefa apresentarem um conjunto de propostas de reformas estruturais para o país nas várias áreas, seja justiça, educação, economia, finanças, defesa, etc. Com um objetivo: como é que Portugal podia crescer economicamente para ficar ao nível dos países com a nossa dimensão europeia. E comparei, na altura, com a Irlanda. Porquê com a Irlanda? Porque a Irlanda entrou na mesma altura que Portugal na União Europeia e quando isso aconteceu tinha um PIB inferior ao português, mas a 4 de dezembro de 2020 tinha o dobro do nosso. Isso mostra que o título do livro está desatualizado. Se fosse hoje tinha de ser triplicar o PIB, porque, entretanto, o PIB da Irlanda em dois anos já é o triplo do português.

E Portugal continua neste rame-rame...

Sem dúvida. Chegámos à conclusão que o problema português é o facto de sermos um país pobre economicamente que está na cauda da Europa. Temos de crescer de uma maneira consistente. E o que sempre me fez muita confusão foi a ideia dos economistas de que o potencial de crescimento português é sempre pequeno. Mas porquê? Foi a pergunta que coloquei aos economistas da SEDES e chegámos à conclusão de que isso não é verdade. O potencial de crescimento depende das políticas e das atitudes que os países tomam e Portugal não tem nenhum problema estrutural que o ponha atrás dos outros. Em termos de localização geográfica até é melhor do que a Irlanda. Não é uma ilha, é uma península.

