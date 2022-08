Transferência. Sandra Felgueiras na TVI

Adeus CMTV

A jornalista Sandra Felgueiras vai deixar a Cofina, grupo que detém o Correio da Manhã, a Sábado e a CMTV, e ingressar

na TVI. A ‘transferência’ já era falada há algum tempo, pois a jornalista que chegou ao grupo Cofina no princípio do ano, depois de 21 anos na RTP, nunca terá ‘encaixado’ na filosofia do grupo de Paulo Fernandes.

Diretora da Sábado

Felgueiras chegou à direção da revista Sábado e a diretora-geral editorial adjunta para o jornalismo de investigação da Cofina, dando ainda a cara ao programa da CMTV Investigação Sábado, depois de ter saído da RTP, queixando-se de não ter os meios que considerava essenciais para fazer o Sexta às 9, programa que estava nos mais vistos do

canal público.

Guerras com Galamba

Recorde-se que Sandra Felgueiras se viu envolvida numa polémica com a direção de informação da RTP, então liderada por Maria Flor Pedroso e Cândida Pinto, acusando-as de terem protegido alguém que estava a ser alvo de uma investigação do Sexta às 9.

A direção acabaria por cair. Mas quem não morre de amores pela jornalista é João Galamba, secretário de Estado da energia, que chegou a apelidar o programa de “estrume e coisa asquerosa”