Bruno Maia. "Todos os meses recebemos doentes do privado por ter acabado o plafond"

Bruno Maia anunciou este mês a candidatura a bastonário da Ordem dos Médicos. É o quarto nome na corrida e confessa que também ele, no passado, nunca o teria imaginado. O objetivo: dar representação a uma nova geração de médicos, diz.

Nasceu no Porto, tem 40 anos e é intensivista na Unidade de Cuidados Intensivos Neurocríticos do Hospital de São José, integrado no Centro Hospitalar de Lisboa Central. Dirigente do Bloco de Esquerda, candidato nas últimas autárquicas a Gondomar, bateu-se pela despenalização da morte assistida, com um percurso de intervenção cívica marcado pela defesa dos direitos LGBTI+ e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Assumiu publicamente a homossexualidade e quer ajudar a pôr fim à discriminação de doentes e de profissionais.

Diz que a sentiu e se sente diariamente, mesmo quando é velada, em conversas de corredor ou nos blocos operatórios. No centro do manifesto da campanha que vai lançar em setembro coloca a defesa do SNS, nos últimos anos predado pelo privado, acusa, vítima em primeiro lugar do desinvestimento. Um SNS onde sente a corda a esticar e o receio crescente que um dia rebente.

Apresentou a sua candidatura como uma pedrada no charco. Já está a sentir as águas a mover?

Sim, tenho tido reações sobretudo de médicos e médicas mais jovens, que têm reforçado o motivo desta candidatura. O que eu gostava com esta candidatura era que a Ordem deixasse de ser este bastião de conservadorismo e elitismo, que tem sido ao longo dos últimos anos, e passasse a ser uma ordem preocupada com todas e com todos os utentes, não só com alguns. E que com isso passasse também a ser uma plataforma de defesa dos direitos humanos, em todas as vertentes e áreas. Ao mesmo tempo, gostava de trazer para a Ordem uma nova geração de médicos.

Tem 40 anos. Sentiu-se afastado da vida da Ordem nos últimos anos?

Não me senti afastado, senti-me por momentos e por vezes pouco representado e por essa característica de ser um reduto do conservadorismo e do elitismo, alheada da evolução da sociedade.

É a Ordem que é elitista ou são os médicos que são uma classe elitista?

É quem tem estado na Ordem e tem representado os médicos. Candidato-me porque acho que há um grande desfasamento entre aquilo que é a Ordem e os seus órgãos eleitos e aquilo que são as novas gerações de médicos, que olham para os grandes temas que atravessam a profissão com um olhar muito diferente.

Em que vê esse conservadorismo e elitismo?

Em várias coisas e nos grandes temas. A Ordem foi contra a despenalização da interrupção voluntária da gravidez apesar de haver uma maioria na sociedade que o queria. Ainda hoje tem uma voz ativa contra a despenalização da morte assistida, quando sabe que há uma maioria da sociedade e provavelmente dos próprios médicos que é a favor dessa despenalização.

Ao contrário da IVG, não foi feito um referendo nem à população nem aos médicos. Acha que devia ter sido?

Não foi feito um referendo mas foi feito um questionário na Secção Regional do Norte pelo professor Miguel Ricou da Faculdade de Medicina do Porto cujos primeiros resultados indicam que havia uma maioria dos médicos que apoiavam a despenalização da morte assistida. Esse questionário não foi aplicado no resto do país.

Não sei se foi por medo dos resultados, desconfio que assim tenha sido. Portanto, de acordo com aquilo que foi este inquérito, acho que há uma maioria de médicos a favor da despenalização da morte assistida, tal como acho que existe uma geração de médicos, sobretudo os mais novos, que vê por exemplo os problemas da discriminação nas suas várias vertentes como um problema da saúde que deve ser abordado pela Ordem.

Dou um exemplo: a ANEM – Associação Nacional de Estudantes de Medicina – já há vários anos que produz materiais, entre os quais um guia contra a discriminação, que aborda questões do racismo, da misoginia e sexismo, as questões LGBTI+, procurando desfazer mitos e combater a discriminação e preconceito, não só em relação aos utentes mas em relação aos próprios médicos. A Ordem nunca o fez.

É um dos combates que coloca no seu manifesto. O Bruno assumiu publicamente a homossexualidade. Sentiu na pele essa discriminação?

Todos os dias.

