Aviação. SINTAC vai reunir-se com DGERT e ANA/Vinci

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC) anunciou que “concordou reunir-se” com a Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) e com a ANA/Vinci. O encontro está marcado para esta terça-feira, às 10h30, e o sindicato espera que seja possível chegar a um acordo com a entidade empregadora.

“Tendo em vista a negociação de acordo quanto aos serviços mínimos e quanto aos meios necessários para os assegurar durante as 00h00 do dia 19 de agosto e as 24h00 do dia 21 de agosto”, o SINTAC diz então que a reunião vai acontecer e aguarda que “além da definição dos serviços mínimos, desta reunião seja ainda passível sair um entendimento com a entidade empregadora – ANA/VINCI – que tenha em conta as propostas reivindicadas por este sindicato”

Entre essas reivindicações estão a reposição de todas as contribuições – até então suspensas - para o Fundo de Pensões dos seus trabalhadores, o aumento “digno do salário dos seus trabalhadores, tendo em conta os seus resultados e a inflação” e ainda que se tome medidas urgentes “no sentido de contratar os recursos humanos em falta e repor os mínimos necessários à salvaguarda da segurança aeroportuária e à segurança no trabalho”.