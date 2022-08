Archie Battersbee. Máquinas de suporte de vida foram desligadas esta manhã

As máquinas de suporte de vida de Archie Battersbee foram desligadas, este sábado, após uma batalha judicial dos pais, que queriam transferir o menino de 12 anos para uma unidade de cuidados paliativos.

A morte de Archie Battersbee foi confirmada por fonte próxima da família à imprensa britânica.

"Foi-lhe retirada a medicação às 10h, e o seu estado manteve-se inalterado até duas horas depois de terem removido o ventilador", disse, citada pela Sky News, a noiva do irmão mais velho de Archie, que falou em nome da família.

Recorde-se que o menino estava em morte cerebral desde abril, tendo sofrido danos irreversíveis depois de fazer um desafio do Tik Tok, que consistia em apertar o próprio pescoço até desmaiar.

Os pais não queriam que se desligasse o suporte de vida e recorreram ao Supremo Tribunal para tentar transferi-lo para uma unidade de cuidados paliativos, para o menino "passar os últimos momentos com a família", mas o pedido acabou por ser recusado.

Ainda antes de ter sido negado o recuso da família, em declarações ao Daily News, a mãe de Archie disse: "aconteça o que acontecer, acho que vou ouvir aquelas máquinas para o resto da minha vida".

Hoje, à entrada do hospital, antes de terem desligado as máquinas, Hollie Dance afirmou que era a mãe "a mais orgulhosa do mundo"."Archie era um rapaz tão lindo e ele lutou até ao fim, e estou muito orgulhosa de ser a sua mãe", afirmou à Sky News.