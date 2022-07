Presidente da China deseja uma "rápida recuperação" a Joe Biden

O Presidente chinês, Xi Jinping, desejou, esta sexta-feira, uma “rápida recuperação” ao homólogo norte-americano, Joe Biden, que testou positivo para a covid-19, ontem.

A mensagem que Xi Jinping dirige a Biden, avançada pela agência noticiosa oficial Xinhua, ocorre depois de o chefe dos EUA ter afirmado que esperava falar com o homólogo chinês Xi nos próximos dias.

Já o ministério dos Negócios Estrangeiros da China não confirmou a reunião, afirmando apenas que os dois líderes mantêm várias formas de comunicação.

Sublinhe-se que o diálogo foi sugerido na reunião entre o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, no início deste mês, com o objetivo de reduzir as crescentes tensões entre os dois países.

Por outro lado, a possibilidade de a presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, visitar Taiwan, no próximo mês, pode contribuir para um aumento da tensão.