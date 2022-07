O Papel da Eurojust

Como acontece todos os anos, na semana passada, coube-me apresentar o relatório do ano transato das atividades do gabinete de Portugal na Eurojust à Comissão de Direitos Liberdades e Garantias da Assembleia da República.

Longe de se ter tornado numa mera formalidade, essa apresentação proporciona sempre aos deputados e ao membro nacional na Eurojust momentos de reflexão que, julgo poder dizer com verdade, servem para iluminar o trabalho de cada uma destas duas instituições.

Este ano, a pedido de um deputado, vi-me na contingência de explicar (e de me explicar) por que razão, estando consagrados no Tratado de Lisboa e no Regulamento da Eurojust os princípios do reconhecimento mútuo e da confiança mútua em matéria de cooperação judicial no âmbito dos países que integram a União Europeia (UE), surgem, ainda assim, desentendimentos, e mesmo conflitos, no momento da execução dos pedidos de cooperação fundados em tais princípios.

Se o reconhecimento mútuo das decisões nacionais está assegurado no Tratado de Lisboa (artigo 61.º, n.º 3), porque motivo surgem dúvidas ou incidentes que questionam a conformidade da consequente execução das decisões a que respeitam os pedidos de cooperação com o Direito Europeu?

A questão é pertinente.

O mais interessante da pergunta é, contudo, que ela, na sua aparente simplicidade, foi direta ao assunto: o mesmo é dizer, foi direta à própria razão de ser da existência da Eurojust e ao seu método de trabalho.

Por tal motivo, não sendo tão fácil de responder quanto possa parecer, tal pergunta propiciou-me, também a mim, uma reflexão que, de algum modo, quero aqui desenvolver.

Os princípios do reconhecimento e confiança mútua, que antes referi, fundam-se na presunção de que os países que integram a UE são regidos por legislação que respeita os primados da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.

Em regra, é assim que acontece, e é por tal razão que o reconhecimento mútuo das decisões das distintas autoridades judiciárias europeias é possível.

Acontece que, da mesma forma que sucede a nível nacional, tal presunção, sendo, em princípio, comummente aceite, é, em alguns casos, posta à prova nos tribunais.

Razão porque se exige, em tais circunstâncias – cada vez mais frequentes, entretanto – a intervenção do Tribunal de Justiça da União Europeia.

Este órgão jurisdicional europeu é, pois, chamado por iniciativa de um tribunal de um Estado membro a interpretar e confirmar se uma dada decisão nacional, fundada numa lei nacional ou numa interpretação de uma lei nacional, respeita, ou não, os primados da Carta e do Direito Europeu.

A sua intervenção tem, por exemplo, sido decisiva na definição do que se deva entender como autoridade judiciária.

O TJUE afirmou que a noção de autoridade judiciária integra um conceito de Direito Europeu que corresponde ao de uma autoridade com poderes jurídico-processuais determinados e independente do poder político.

Razão por que pôs em questão, desde logo, os modelos de Ministério Púbico de alguns países e, bem assim, por esta via, alguns dos poderes processuais que eles hoje exercem.