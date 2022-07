Eriksen oficial no Manchester United

O médio dinamarquês, Chistian Eriksen, foi esta sexta-feira oficializado como jogador do Manchester United, com contrato até 2025.

O craque que assinou na época pelo Brentford estava livre no mercado e era um dos alvos mais cobiçados pelos tubarões europeus, apesar dos problemas de saúde, depois de ter sofrido uma paragem cardíaca durante o Euro2020, que o afastaram da modalidade por vários meses.

Eriksen mostrou-se bastante entusiasmado após a assinatura do seu mais recente contrato. «O Manchester United é um clube especial e mal posso esperar por começar. Já tive o privilégio de jogar em Old Trafford várias vezes, mas fazê-lo com a camisola vermelha será fantástico», disse aos canais do clube.

Eriksen estreou-se como sénior no Ajax. Passou ainda pelo Tottenham e pelo Inter, tendo conquistado quatro campeonatos neerlandeses e uma Liga italiana.

Contudo, o atleta dinamarquês sofreu um dos episódios mais marcantes dos últimos anos do futebol, depois de ter sido vítima de uma paragem cardíaca a 12 de junho, em Copenhaga, num encontra contra a Finlândia, que o deixou entre a vida e a morte em pleno relvado.

O jogador foi obrigado a rescindir contrato em dezembro do ano passado com o Inter Milão, já que, desde o incidente no Europeu, usa um desfibrilhador, aparelho cardíaco que é proibido no futebol profissional italiano.

Eriksen voltou aos treinos a 2 de dezembro, em Odense, clube que o formou e, no final de janeiro, este acabou por assinar pelo Brentford, onde participou em onze jogos e fez um golo.

Este é o segundo reforço do United, depois de Tyrel Malacia.