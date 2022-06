Viana do Castelo. Mulher sem-abrigo sai ilesa depois de comboio lhe passar por cima

Uma mulher de 46 anos que estava deitada na Linha do Minho, em Afife, Viana do Castelo, ficou com ferimentos ligeiros depois de o comboio que rumava para Valença lhe ter passado por cima.

O comandante dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo indicou à agência Lusa, que a mulher é sem-abrigo, que “costuma dormir no apeadeiro de Afife”, mas desta vez estaria deitada na linha ferroviária, “paralela aos carris, posição que terá impedido um desfecho fatal”.

"O maquinista apercebeu-se de que algo se encontrava na linha, mas só conseguiu parar mais à frente. Foi quando se apercebeu de que a mulher estava deitava", explicou o comandante, ao acrescentar que o comboio esteve parado cerca de 45 minutos e depois retomou viagem.

Depois do incidente, cujo alerta foi recebido às 13h55 pelas autoridades, a mulher “foi transportada ao hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo", revelou ainda o comandante.

No local estiveram 15 viaturas e seis operacionais dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Viana do Castelo, INEM e GNR.