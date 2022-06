SNS. Urgência de Ginecologia/Obstetricia do Hospital de Abrantes vai fechar 24 horas

A urgência de Ginecologia/Obstetrícia do Centro Hospitalar Médio/Tejo, que funciona no Hospital de Abrantes e serve Tomar e Torres Novas, vai estar fechada 24 horas até às 9h da manhã de quinta-feira. A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo justificou a nova falha na rede com doença súbita de dois profissionais. Responderá o Hospital de Santarém.

"A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) informa que, devido a doença súbita de dois profissionais, a urgência de Ginecologia/Obstetrícia do Centro Hospitalar Médio Tejo (CHMT) estará encerrada entre as 09h00 do dia 29 e as 09h00 do dia 30 de junho. Neste caso, as grávidas devem dirigir-se/serão encaminhadas para o Hospital de Santarém, e, caso se justifique, para outras unidades hospitalares da região", indicou esta noite a ARS.

"Reafirma-se que a ARSLVT, hospitais da Região e o CODU/INEM mantêm estreita articulação para garantir o normal funcionamento das urgências das maternidades da Região, com toda a segurança. Caso haja necessidade de encaminhar utentes, as equipas hospitalares articulam com o CODU/INEM, no sentido de identificar a unidade que naquele momento tem melhor capacidade de resposta."