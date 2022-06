Dias de decisões nas modalidades

Este sábado poderá ser um dia decisivo em duas modalidades: o hóquei em patins e o futsal.

Ao fim do terceiro jogo da final do playoff do campeonato nacional de hóquei em patins (jogada à melhor de cinco), que se realizou na passada quarta-feira, o FC Porto vence o Benfica por 2-1. Significa isto que ‘basta’ aos dragões uma vitória no jogo 4, marcado para este sábado, em casa do Benfica, para se sagrar campeão nacional da modalidade, pela 24.ª vez na sua história.

Valeu ao FC Porto a vitória, na quarta-feira, por 9-6, no Dragão Arena, para estar agora um passo mais perto da conquista do título. E os azuis-e-brancos conhecem bem o sabor da vitória no Pavilhão da Luz. Na temporada passada, numa altura em que a presença de adeptos era ainda interdita como consequência da pandemia da covid-19, os dragões venceram duas vezes na Luz, nas meias-finais, por 6-3 e 5-3.

Nem tudo está, no entanto, já decidido. Se os ‘encarnados’ – que contam o mesmo número de títulos de campeão nacional que os ‘dragões’ – vencerem na receção ao FC Porto, a série voltará a estar empatada, obrigando ambas as equipas a ir à ‘negra’ – marcada para 29 de junho, no Dragão – para decidir, de uma vez por todas, quem levará o troféu para casa.

Esperanças

«Somos bastante fortes em casa e temos apoio único e espetacular do nosso público. Queremos muito igualar a eliminatória e jogar a finalíssima. Dou os parabéns ao FC Porto, que está a ganhar 2-1. Foi um jogo de excelência e com mais um pavilhão cheio. Acho que o hóquei em patins também sai beneficiado com isso», disse Nuno Resende, técnico do Benfica, após a derrota frente ao FCP no terceiro jogo da série.

O jogo 4 da final do playoff do Campeonato Nacional de hóquei em patins disputa-se hoje, a partir das 15h00, no Pavilhão da Luz, em Lisboa.

Futsal ao rubro

Sábado será, no entanto, também dia de decisões no campeonato nacional de futsal. O jogo 3 da final do playoff nesta modalidade joga-se hoje, a partir das 21h, no pavilhão João Rocha. E a emoção está ao rubro: é que, se o Sporting vencer o Benfica, sagrar-se-á campeão nacional de futsal, já que, ao terceiro jogo da série (que é jogada à melhor de 5), vence por 2-0.

Trata-se da quarta vez consecutiva que as duas equipas lisboetas discutem o título nacional, estando o Sporting em vantagem. Os ‘leões’ venceram em 2018 e 2021, acabando por perder o título frente ao Benfica em 2019, ano anterior à interrupção na fase de eliminatórias devido à pandemia da covid-19.

O jogo 3 da final do playoff de futsal joga-se a partir das 21h deste sábado (25 de junho), no pavilhão João Rocha.