México. Dois atores morrem em acidente de viação durante gravações da Netflix

Os atores Raymundo Garduno e Juan Francisco Aguilar morreram, na quinta-feira passada, num acidente de carro no estado mexicano da Baja California Sur. Além das duas vítimas mortais, mais seis pessoas, elementos da equipa de produção de uma série da Netflix, ficaram feridas, mas encontram-se estáveis.

Raymundo Garduno e Juan Francisco Aguilar seguiam numa carrinha, quando esta capotou numa região desértica

A tragédia, ocorrida durante as filmagens da série The Chosen One, um projeto da Netflix ainda sem data de estreia, acabou por gerar polémica, havendo várias acusações partilhadas nas redes sociais sobre as "condições medíocres" de transporte e logística nas gravações.

O acidente deu ainda o mote para uma discussão mais ampla, sobre a exploração na indústria cinematográfica em regiões mexicanas como aquela.

"Enche-me de raiva que haja relatos de abuso e exploração a ser partilhados pelas pessoas envolvidas na produção", afirmou Liliana Conlisk Gallegos, amiga de uma das vítimas e que também trabalha na indústria cinematográfica. "Quero exigir que isto seja investigado mais aprofundadamente. Se nada de errado estava a acontecer, então não deve haver problema em prestar a informação", sublinhou.

"Dói-me pensar que se aproveitaram dele, que foi forçado a trabalhar em condições medíocres, especialmente para uma empresa multimilionária como a Netflix", acrescentou.

Já o argumentista Faisal Lutchmedial, que já tinha trabalhado com Juan Francisco Aguilar [também conhecido como Paco Mufote] em produções anteriores, mostrou-se "devastado" e lamentou que o acidente tenha sido causado por "más medidas de segurança".

I am absolutely devastated. Paco Mufote, brilliant actor and musician was killed in an accident while going to a @netflix set in Tijuana, Mexico. He was fantastic in my short @beneathusmovie . I am furious to hear bad safety measures from the production caused this tragedy. pic.twitter.com/6KEUtoQaHd