Jovens detidas por se fazerem passar por outras alunas para realizarem exames nacionais

Duas jovens foram detidas, esta segunda-feira de manhã, numa escola na zona de Alcântara, em Lisboa.

A detenção ocorreu quando estas se faziam passar por outras alunas para realizarem exames nacionais do secundário, segundo o Correio da Manhã.

As autoridades devem emitir um comunicado, com mais informações sobre o caso, ainda esta tarde, de acordo com o mesmo jornal.