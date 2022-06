Bugatti de Cristiano Ronaldo envolvido num acidente

O Bugatti Veyrn de Cristiano Ronaldo, avaliado em cerca de dois milhões de euros, esteve envolvido num acidente na manhã desta segunda-feira, na urbanização de Bunyola, em Maiorca.

De acordo com o Ultima Hora Mallorca, o jogador não esteve envolvido no acidente, sendo que quem conduzia o carro era um empregado seu.

O acidente ocorreu pelas 11h00 locais (10h00 em Lisboa) e, segundo fontes próximas do caso, o condutor perdeu o controlo do veículo quando o estava a conduzir na rua Alzina, acabando por bater num muro.

As autoridades locais estão a investigar se há outros carros envolvidos no acidente, não tendo os ocupantes do veículo sofrido qualquer ferimento.

O acontecimento terá causado, no entanto, alguma destabilização entre os residentes daquela urbanização.