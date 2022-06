Ponte Vasco da Gama vai estar encerrada na madrugada da próxima terça-feira

A Ponte Vasco da Gama estará encerrada ao trânsito entre as 24h e as 06h da próxima terça-feira, anunciou esta sexta-feira a Lusoponte, concessionária daquela estrutura.

O encerramento total ao tráfego “decorre da necessidade de verificações topográficas no âmbito dos trabalhos a decorrer nesta ponte”, lê-se no comunicada da empresa.

“Como alternativa, sugerimos a utilização da Ponte 25 de Abril, cumprindo as restrições impostas nesta travessia, nomeadamente para os transportes de matérias perigosas [permitidos unicamente entre as 02:00 e as 05:00]”, sublinha ainda a Lusoponte, que agradece a “compreensão dos automobilistas”.