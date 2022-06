Luta renhida pelo anel de campeão

Quem será o próximo campeão nacional da NBA, a maior liga de basquetebol do mundo? Serão os Boston Celtics, que contam já 17 títulos nacionais da modalidade, e que podem isolar-se no topo da lista de emblemas com mais anéis da NBA? (Neste momento, estão empatados no topo com os LA Lakers). Ou serão os Golden State Warriors de Stephen Curry – que já venceram o anel em três ocasiões –, a quem lhes foge o título de campeão nacional desde 2018?

Para já, ainda não há grandes favoritismos. Se é certo que os Celtics venceram o primeiro jogo da final do play-off da NBA com uma estrondosa ultrapassagem no marcador no último período do jogo, em São Francisco, marcando 40 pontos, a realidade é que os Warriors acabaram por atingir o empate no segundo jogo da série, em casa, vencendo por 107-88.

Na madrugada de quinta-feira, no terceiro jogo da série, no entanto, os Celtics voltaram a colocar-se na liderança, vencendo por 116-100, o que deixou o marcador em 2-1, com vantagem para a equipa de Boston.

Mais uma vez, nem sequer o espetacular desempenho de Stephen Curry, que foi dono de 31 pontos, conseguiu garantir a vitória para os Warriors, num jogo em que, do lado dos Celtics, destacou-se Jaylen Brown, com 27 pontos marcados, 9 ressaltos e 5 assistências.

Mas a vitória foi longe de folgada. Ao fim do terceiro período, aliás, os Celtics seguiam com apenas quatro pontos de vantagem, precisando de ‘carregar no acelerador’ para garantir a vitória. E assim foi. O quarto e último período viu o emblema de Jayson Tatum garantir mais 12 pontos de vantagem e, no fim, a liderança na final do play-off.

«Senti que a nossa equipa realmente permaneceu equilibrada nesses momentos», disse o pivô dos Celtics, Al Horford. «Como sabes, no início do ano, isto tudo poderia ter descambado rapidamente. Mas continuamos no caminho certo, asseguramos o assunto, não entrámos em pânico e continuámos a jogar», concluiu.

A mesma opinião teve Jayson Tatum, que disse: «No início da temporada, teríamos deixado fugir vantagens e perdido jogos assim, ao passo que agora as coisas estão a acontecer. [Os Warriors] são uma equipa muito boa, com jogadores muito bons. Vão fazer lançamentos e dar tudo. Mas o importante é saber como responder a isso».

Quarto jogo

O quarto jogo da final do play-off da NBA joga-se na madrugada deste sábado, em Boston, e de duas uma: ou os Celtics aumentam a vantagem e ficam mais perto do título, que lhes foge desde 2008, ou a série regressará ao empate.