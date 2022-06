INEM lança formação gratuita e online sobre manobras de Suporte Básico de Vida

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) desenvolveu uma formação gratuita e online para os todos os cidadãos sobre como fazer manobras de Suporte Básico de Vida (SBV).

“A paragem cardiorrespiratória (PCR) é um acontecimento súbito e consiste na interrupção ou falência súbita das funções cardíaca e respiratória. Estas situações acontecem maioritariamente fora do hospital. Quando as manobras de reanimação cardiorrespiratórias são iniciadas precocemente, a probabilidade de sobrevivência da vítima aumenta significativamente”, indica o INEM numa nota divulgada no site oficial.

De acordo com o Instituto, o papel do cidadão neste momento “é fundamental, não só para pedir ajuda ao 112 de forma correta, célere e eficaz, como também para iniciar a realização de compressões torácicas de qualidade”.

Esta reação pode valer a vida do outro. “A cada minuto que passa após uma PCR, a vítima perde 10% de hipóteses de sobrevivência, pelo que, ao fim de cinco minutos sem assistência, a vítima tem apenas 50% de probabilidade de sobreviver”, vinca o INEM.

Com a formação “Reanimar com o INEM”, o cidadão poderá ganhar “conhecimentos básicos e simples para saber o que fazer perante uma pessoa que não respira normalmente”.

É constituída por quatro pontos - conteúdos; sessão formativa; sessão de enquadramento e treino e sessão de avaliação – e quando a terminar, receberá um certificado.

Segundo os dados do INEM, em 2021, foram encaminhadas para os hospitais 5.816 pessoas com sintomas de Acidente Vascular Cerebral, algo que equivale a uma média de 16 casos por dia.

Clique aqui para aceder à formação