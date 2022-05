Lisboa. Mais de 170 quilos de cocaína apreendidos no aeroporto

A Autoridade Tributária e Aduadeira (AT)anunciou esta quarta-feira que foram apreendidos no aeroporto de Lisboa 177 quilos de cocaína, que foram entregues à Polícia Judiciária para invetsigação criminal.

De acordo com um comunicado, a autoridade informa que o estupefaciente se encontrava dissimulado em quatro caixas não declaradas e com etiquetas de porte aéreo falsas, em carga proveniente de um voo de São Paulo, no Brasil.

A apreensão ocorreu na semana passada, mas só agora foi divulgada para não prejudicar a investigação.