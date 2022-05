Messines. Dois camionistas de veículos pesados morrem após colisão no IC1

Uma colisão entre dois veículos pesados de mercadorias provocou, esta quinta-feira, a morte dos dois condutores no IC1, na zona de Messines, no Algarve. O trânsito está cortado em ambos os sentidos da via, afirmou a Proteção Civil à agência Lusa.

O acidente ocorreu às 12h12, indicou uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), ao notar que, duas horas depois, às 14h30, a via ainda se matinha cortada nos dois sentidos.

No terreno estiveram 40 operacionais dos Bombeiros de Messines, Albufeira, a GNR e o INEM, apoiados por 17 veículos. Um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) foi acionado, mas não chegou ao local, visto que os óbitos foram declarados logo pelo médico da ambulância do INEM.

As causas do acidente vão agora ser apurada pelas autoridades.