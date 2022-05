Ministério da Saúde compromete-se com protocolo negocial após receber sindicatos dos médicos

Os representantes dos sindicatos dos médicos e o Ministério da Saúde iniciaram na quarta-feira a negociação da contratação coletiva.

Na reunião com a Secretária de Estado da Saúde, Maria de Fátima Fonseca, a tutela propôs apresentar um protocolo negocial que terá como objeto principal, a organização e disciplina do trabalho médico.

“O Ministério da Saúde compromete-se a manter um canal negocial aberto e permanente, em função das prioridades do Serviço Nacional de Saúde (SNS), tendo desde já ficado agendada a próxima reunião para a segunda quinzena de junho”, adiantou o gabinete de Marta Temido, reconhecendo a “necessidade de investir numa política de estímulo à motivação pelo trabalho no SNS.”

De acordo com o executivo, em cima da mesa negocial estarão medidas de resolução de problemas identificados e já assumidos no Programa de Governo e no Orçamento do Estado de 2022, como a cobertura da Medicina Geral e Familiar, com a criação das equipas de saúde familiar, a concretização do novo estatuto do SNS, com a regulamentação do regime de dedicação plena, e o desenvolvimento das questões de hierarquia e desenvolvimento profissional.