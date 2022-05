NATO. Turquia contra entrada da Finlândia e da Suécia

O Presidente da Turquia afirmou, esta sexta-feira, ser contra a adesão da Finlândia e da Suécia à NATO, dizendo que os países nórdicos são "como casas de hóspedes de organizações terroristas".

"Estamos a acompanhar os desenvolvimentos em relação à Suécia e Finlândia, mas não temos visões positivas", começou por dizer o governante, em conferência de imprensa, em Istambul. "Os países escandinavos, infelizmente, são quase como casas de hóspedes de organizações terroristas", disse Erdogan, citando o PKK (Partidos dos Trabalhadores do Curdistão), classificado como uma organização terrorista não só por aquele país, mas também pela União Europeia (UE) e pelos Estados Unidos da América (EUA).

O líder turco disse também que NATO errou ao aceitar a Grècia, no ano passado, não querendo, assim, "ver uma repetição do erro cometido", acusando Helsínquia e Estocolmo de "abrigar terroristas do PKK".

Este é o primeiro posicionamento público sobre a adesão da Finlândia e da Suécia à NATO.