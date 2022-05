Brasil. Pelo menos sete mortos e oito feridos em acidente com autocarro

Um acidente no estado do Paraná, no sul do Brasil, com um autocarro, esta segunda-feira, fez pelo menos sete mortos e oito feridos.

Um autocarro da secretaria de Saúde da cidade de Pato Bragado, que transportava entre 15 e 20 pessoas, caiu de um precipício.

Sete pessoas morreram no local, incluindo o condutor do veículo, e pelo menos outras oito pessoas ficaram feridas com diferentes graus de gravidade.

As causas do acidente estão a ser investigadas, mas as diligências preliminares sugerem que o motorista do autocarro perdeu o controlo num ponto com pouca visibilidade da estrada, caindo num penhasco, numa área de difícil acesso.

A imprensa brasileira dá conta de que a Polícia Rodoviária está também a investigar o cenário de um segundo veículo estar envolvido no acidente, havendo suspeitas de um camião ter embatido lateralmente contra o autocarro, tendo fugido do local sem prestar socorro.