Família confirma. Empresário Milo Raiola morre aos 54 anos

O empresário italiano Mino Raiola, de 54 anos, morreu, anunciou, este sábado a família, através da rede social Twitter, citada pela agência noticiosa AFP. Note-se que há dois dias, o empresário de grandes estrelas do futebol como Ibrahimovic, Pogba e Haaland, veio desmentir a própria morte.

"Com infinita tristeza, partilhamos o falecimento do agente de futebol mais carinhoso e incrível que já existiu", confirmou a família numa publicação na conta do Twitter do empresário.

Naquela publicação, a família sublinhou a forma como Milo "lutou até ao fim com a mesma força que punha na mesa de negociações para defender" os seus jogadores.

O empresário "tocou muitas vidas ao longo do seu percurso e escreveu um novo capítulo na história do futebol mundial", assinalou a família, ao garantir que a sua “missão de fazer o futebol um melhor lugar para jogadores vai continuar com a mesma paixão".

Por fim, a família de Milo expressou um agradecimento pelo apoio demonstrado nos últimos tempos e pediu respeito pela privacidade.

Na passada quinta-feira, Milo Raiola desmentiu ter morrido, garantindo que estava vivo, mas chateado com as notícias que circularam. "Estado de Saúde atual para aqueles que perguntam: chateado pela segunda vez em 4 meses que me matam. Parecem também capazes de me ressuscitar”, escreveu na rede social Twitter.

Raiola foi submetido a uma cirurgia em janeiro, vindo a sofrer desde então com complicações de saúde. Estava internado e a lutar pela vida.