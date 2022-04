PSD. Pinto Balsemão é o mandatário nacional de Jorge Moreira da Silva

Francisco Pinto Balsemão, antigo primeiro-ministro e militante do PSD, vai ser o mandatário nacional de Jorge Moreira da Silva, candidato à liderança do partido.

A notícia foi avançada por Moreira da Silva, que adiantou ainda que a eurodeputada Lídia Pereira será a sua mandatária para o Desenvolvimento Sustentável, o gestor Miguel Goulão, o coordenador da candidatura, e o deputado Carlos Eduardo Reus, o diretor da campanha.

"Amanhã, sexta-feira, pelas 17h00, farei a apresentação pública dos dois mandatários, na inauguração da minha sede de campanha, no Taguspark (Oeiras)", disse Jorge Moreira da Silva.

Sublinhe-se que as eleições diretas no PSD realizam-se no dia 28 de maio.