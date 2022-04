Leitor de BD. Entre a Bíblia E Star Wars

Nada há de novo no que respeita às paixões humanas, e o que não estava nos textos fundadores das civilizações, foi entretanto colmatado por Shakespeare e alguns mais; o que varia no modo de contar é o filtro de cada autor (personalidade + talento). Mas o nosso espírito precisa de viver essas emoções, brutais ou subtis, de amor, ódio, heroísmo, abnegação ou vileza, que nos compense a (a)normalidade dos dias, ou então, como refugio do terror dos infernos que fazemos. Ainda há dias, na televisão, imagens no abrigo do metro de Kiev: uma senhora com um livro, evadindo-se do pesadelo, lembrando o protagonista de O Bosque Proibido, romance de Mircea Eliade, que durante a blitz de 1940-41 em Londres, trazia sempre consigo os sonetos do grande Bardo, para não se esquecer de que era um homem e não um animal acossado.

O livro de hoje, a edição integral de Sapiens Imperium não traz, como podia?, nada de novo em matéria de argumento; e suspeitamos que no campo específico da ficção científica, em que não somos versados, não haverá grandes novidades. Dito isto, o enredo do norte-americano Sam Timel cumpre as expectativas dos lugares-comuns do género, um povo expatriado ansiando pelo regresso a uma terra prometida, que nos remete para o Livro do Êxodo, até ao tópico imperial à maneira de George Lucas –, havendo até um par que se apaixona, pertencendo cada um ao campo inimigo respectivo. No entanto, a narrativa é bastante escorreita e sem momentos mortos, em ritmo cinematográfico.

Uma massa primeva, desprendida do Big Bang e coexistindo com o Cosmos tal como o pressentimos agora, tem periodicamente de prover-se da energia que esse Universo contém. Em 2165, coube a vez ao planeta Terra, cujos habitantes até então não haviam passado da fundação de colónias na Lua e em Marte. A população humana remanescente virá porém a expandir-se, e três mil anos mais tarde, após 5800, o sapiens passa a dominar todos os sistemas solares, coexistindo, dominando e escravizando as outras espécies não humanas, algumas igualmente inteligentes, ou mais. Os humanos, divididos em tribos, têm o centro de poder imperial no planeta Shodu Prima, nas mãos do mais poderoso dos clãs, os Kerkan, após o golpe que depôs o último rei Khelek, todos exilados para o interior da lua deserta Tazma. A sobrevivência reduz-se à troca de sacas de algas de oxigénio por alguns bems. As lutas pelo poder, a revolta dos oprimidos e a ânsia de retorno estão no cerne deste primeiro ciclo.

Jorge Miguel (Amadora, 1963) é um dos nossos grande autores do momento, de boa técnica e sentido de fluência prancha a prancha. Publicado nas mecas dos quadradinhos, França e Estados Unidos, tem também prestado atenção a figuras e temas portugueses, de Camões ao fado, podendo o seu trabalho ser visto também no blogue faltaapagarolapis.blogspot.com.

Sapiens Imperium

Texto: Sam Timel.

Desenhos: Jorge Miguel

Edição: A Seita e Arte de Autor, Prior Velho e Estoril, 2021

BDteca

Abecedário. B, de Bone (Jeff Smith, 1991). Oriundos da cidade de Boneville. Fone Bone, sensato e sensível, Phoney Bone, autoritário e ganancioso, Smiley Bone, um simplório, corporizam uma curiosa série, em que por detrás de um traço disneyano num ambiente de fantasia medieval, a floresta, onde habitam humanos e seres monstruosos, ganha contornos menos apaziguadores numa luta eterna entre bem e mal.

Arena , de Alexandre Callari e Alan Patrick . Instrutor de defesa pessoa, 39 anos, apaixonado por uma prostituta que todas as noites vai ver dançar num clube, Rômulo é um homem sem grandes perspectivas. Um amigo, com dívidas a uma agiota, convence-o a entrar num combate de artes marciais mistas, (Pipoca & Nanquim).

Mickey Mistery – O Detetive das Trevas, vários autores. “Mickey muda-se para Anderville, cidade grande onde reinam o caos e a corrupção. Sua missão: investigar o sumiço de um velho amigo. Sentindo na pele a solidão de um forasteiro, ele coleciona inimizades perigosas e arrisca a própria vida entre roubos, agressões e atentados, a fim de descobrir a verdade e estabelecer a justiça num caso para lá de misterioso!” (Panini Brasil)