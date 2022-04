A verdade escondida por trás da nova fotografia de família de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez e a filha recém-nascida estão em casa desde o final da semana passada e até já foi partilhada nas redes sociais uma nova fotografia de família. Cristiano Ronaldo também já voltou a jogar, e a marcar, pelo Manchester United. Mas o luto da perda de um dos gémeos do casal, que morreu durante o parto, está ainda muito presente

Iván García, um amigo íntimo da namorada de Cristiano Ronaldo, comentou a fotografia onde aparece pela primeira vez a nova bebé e garantiu que Georgina Rodríguez está numa tristeza profunda.

"Foi uma semana muito complicada, como era esperado. É uma foto muito bonita, mas também carrega muita tristeza. Esperavam-se duas pequenas pessoas mas não pôde ser", afirmou num programa de televisão espanhol.

Questionado sobre a possibilidade de Georgina Rodríguez falar publicamente sobre este momento tão difícil, o amigo disse que a prioridade da manequim é a família.

"Ela sempre disse que os filhos vêm em primeiro lugar e vai focar-se na recém-nascida. São um casal muito forte. A Georgina é muito forte. Sabe que estamos aqui. Todo nós vamos ajudá-la, ela sabe. Oxalá possamos voltar a vê-la sorrir verdadeiramente em breve", disse Iván García.

Recorde-se que na passada quinta-feira, Cristiano Ronaldo publicou no seu Instagram uma fotografia com Georgina e com os filhos, incluindo a bebé recén-nascida.

"Lar, doce Lar. Gio e a nossa filhinha estão finalmente junto de nós", lê-se na descrição da fotografia. CR7 aproveitou ainda para a agradecer o apoio e o carinho que a família recebeu após ter anunciado a morte do filho e irmão gémeo da bebé.

“Queremos agradecer a todos por todas as palavras e gestos gentis. O vosso apoio é muito importante e todos sentimos o amor e respeito que vocês têm pela nossa família. Agora é hora de ser grato à vida que acabamos de receber neste mundo", escreveu.