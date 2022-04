Almada. Baleia encalhada na Praia da Fonte da Telha

Uma baleia com cerca de 10 metros de comprimento está encalhada desde as 9h00 desta sexta-feira na praia da Fonte da Telha, em Almada.

Diogo Vieira Branco, capitão do porto de Lisboa, disse, em declarações à rádio Observador, que o animal, um cachalote com perto de 10 metros de comprimento, foi avistada logo de manhã quando ainda estava a 100 metros da linha da costa.

O comando local da polícia marítima já deslocou para o local uma equipa por terra e por mar e encontra-se em "permanente contacto com a Câmara de Almada e Instituto da Conservação da Natureza e Florestas e seguindo as suas indicações técnicas", tentou encaminhar a baleia para mar alto.

Contudo, este encaminhamento não foi possível, uma vez que o cachalote se encontra "muito desorientado" e foi sendo levado pela maré, que esteve a encher até às 15h00, para terra.

Ao JN, Diogo Branco disse que, "com a mudança da maré" se espera que o animal "seja empurrado de volta para o alto mar". Caso isso não aconteça e se a baleia acabar por morrer, as autoridades irão proceder "à remoção do animal".

Segundo o capitão, não há grande perigo para quem se encontra na praia, uma vez que, em redor do animal o espaço está interdito. O único risco seria para quem estivesse "excessivamente próximo" do animal, uma vez que este poderia ter alguma "reação inesperada".