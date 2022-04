Casa do Benfica em Algueirão-Mem Martins vandalizada dias antes do dérbi lisboeta

A Casa do Benfica em Algueirão-Mem Martins foi vandalizada na madrugada desta quinta-feira. O caso foi denunciado pelo próprio estabelecimento nas redes sociais.

Nas imagens partilhadas no Facebook, é possível ver a entrada do estabelecimento ‘benfiquista’ e várias paredes com inscrições feitas a tinta de spray de cor verde, associadas ao clube rival Sporting.

Este incidente ocorre três dias antes do dérbi entre Sporting e Benfica, que acontecerá este domingo, às 20h30, no Estádio José Alvalade.